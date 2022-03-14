شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقي: بلادنا لن تتحول إلى ساحة لتصفية الحسابات الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، العلاقات الثنائية وتطورات الاحداث، فيما أكد عدم السماح بتحول العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات الخارجية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان نشرته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، تلقّى مساء الأحد، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، وجرى اثناء الاتصال مناقشة العلاقات الثنائية وتطورات الاحداث".

وأكد الوزير بلنكين، بحسب البيان، تضامن الولايات المتحدة الأمريكية مع العراق، ومساندتها لما من شأنه دعم أمنه وسيادته.

من جهته، عبرّ رئيس مجلس الوزراء عن شكره للمواقف الساندة للعراق ، مؤكدا أن الحكومة ماضية في اتخاذ كل ما من شأنه تقوية سيادة الدولة العراقية وتحصينها ضد أي اعتداءات، أو أي مساس بسيادة البلد وكرامة مواطنيه.

وشدد الكاظمي على عدم السماح بتحول العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات الخارجية، لافتا الى إن "العراق ماضٍ في تعزيز دوره الفاعل دولياً وإقليمياً".

وتابع البيان، ان "الاتصال شهد أيضاً مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتبادل الآراء بشأن أفضل السبل لحل النزاعات، وتثبيت الاستقرار لما فيه مصلحة الشعب العراقي وشعوب المنطقة والعالم".