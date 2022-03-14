شكرا لقرائتكم خبر عن خاصية جديدة تتيح دفع رسوم انتظار السيارات بالأوامر الصوتية يوفرها «غوغل» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أضافت شركة «غوغل» خاصية جديدة يمكن «غوغل أسيستنت» مستخدميه من خلالها دفع رسوم انتظار السيارات عبر المحفظة الرقمية بالأوامر الصوتية.

ويحتاج المستخدم يحتاج تطبيق بارك موبايل الذي يعمل في 400 مدينة أمريكية للاستفادة منها. حسب موقع «سي نت دوت كوم».

وأضاف موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أن هذه الخاصية لا تعمل مع كل أنظمة تحصيل رسوم الانتظار.

يذكر أن تطبيق بارك موبايل يستخدم من أجل العثور على أماكن انتظار السيارات الخالية في أكثر من 400 مدينة بالولايات المتحدة، كما يستخدم في سداد رسوم الانتظار عبر الإنترنت.

فيما ذكر أن الخدمة يمكن توفيرها في أماكن أخرى في المستقبل القريب.