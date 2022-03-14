شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة يحدد أهم أهداف استراتيجية برنامج خادم الحرمين للابتعاث والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، إن استراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث تستهدف فتح مسارات جديدة تعني بالتدريب وتلبي احتياج المشاريع الوطنية الكبرى. وأضاف بندر الخريف، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “أبارك لأبناء وبنات الوطن إطلاق استراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، التي شهدت فتح مسارات جديدة تعنى بالتدريب”. وتابع وزير الصناعة “أن استراتيجية الابتعاث “تهتم بالقطاعات الواعدة التي تتطلب اكتساب مهارات نوعية، تُهيئ لوظائف المستقبل، كما أنها تلبي احتياج المشاريع الوطنية الكبرى”.

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