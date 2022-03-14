شكرا لقرائتكم خبر عن بلينكن: ندين الهجوم على مركز حفظ السلام والأمن وهذه الوحشية يجب أن تتوقف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أدان وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن الهجوم الروسي على المركز الدولي لحفظ السلام والأمن في يافوريف وقال أنه يجب أن تتوقف هذه الوحشية.

كانت الإدارة العسكرية والمدنية الإقليمية لمدينة لفيف الأوكرانية، قد ذكرت أن إطلاق ثمانية صواريخ أطلقتها القوات العسكرية الروسية على المركز الدولي لحفظ السلام والأمن في مدينة لفيف غربي أوكرانيا .

مما أدى لقتل 35 شخصا، وأصابة أكثر من 100 في الهجوم الذي شنته القوات الروسية على المركز فجر الأحد.

وتبعد مدينة لفيف 70 كيلومترا عن الحدود البولندية.

وكانت عملية عسكرية ضد أوكرانيا، أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 24 فبراير الماضي، وسط ردود فعل دولية، منددة ومطالبة الكرملين بالتراجع عن قراره.