شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يدعو لضغط دولي على "الحوثي" لوقف احتكارها وتلاعبها بأسعار الوقود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بممارسة ضغط حقيقي على جماعة الحوثي لوقف الاحتكار والتلاعب بإمدادات النفط والغاز القادمة من المناطق المحررة، وعدم وضع العراقيل أمام تداولها ووصولها للمدنيين بالأسعار الطبيعية.

وقال الإرياني - في تصريح الأحد أوردتها وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" - إن "الحوثي" تواصل وضع العراقيل أمام تدفق المشتقات النفطية والغاز لمناطق سيطرتها، واختلاق الأكاذيب لتضليل المواطنين، وتبرير سياسات التجويع التي تنتهجها بحقهم، والتلاعب بالكميات وبيعها في السوق السوداء بأسعار خيالية لتمويل مجهودها الحربي.

وأوضح وزير الإعلام، أن الإحصائيات تؤكد حصول مناطق سيطرة الحوثي على النصيب الأكبر من الإنتاج العام للغاز خلال عام 2021 والبالغ 26 ألفًا و687 مقطورة، تم توزيع 11 ألفًا و948 مقطورة للمحافظات المحررة، و14 ألفًا و739 مقطورة لمناطق سيطرة الحوثي، مشيرًا إلى حرص الحكومة اليمنية على توفير الاحتياجات الأساسية لكافة المواطنين دون تفريق وفي مقدمتها "النفط والغاز"، وفي المقابل تحتكر جماعة الحوثي تجارتها وتستخدمها أدوات للإخضاع والابتزاز، وبيعها بأسعار مضاعفة دون اكتراث بالوضع الاقتصادي والمعيشي المتردي والمعاناة الإنسانية المتفاقمة.