شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية وكينيا توقعان مذكرة تفهم بشأن المشاورات السياسية بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت المملكة العربية السعودية وكينيا، الأحد، مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين البلدين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة السعودية - الكينية المشتركة في الرياض والذي ترأسه من الجانب السعودي وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، فيما ترأسه من الجانب الكيني وزيرة الخارجية رايشيل أومامو.

وبحث الأمير فيصل بن فرحان مع نظيرته الكينية سبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح البلدين، كما تبادلا وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.