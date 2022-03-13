شكرا لقرائتكم خبر عن «التأمينات الاجتماعية» تعلن 6 تحديثات جديدة على مستحقات أفراد العائلة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن مجموعة تحديثات جديدة على مستحقات أفراد العائلة وإجراءات التسجيل والسداد في الاشتراك الشهري.

وأوضحت أن التحديثات تهدف إلى تعزيز الحماية التأمينية للمشتركين وأفراد عائلاتهم وتحسين الإجراءات.

وجاءت أبرز التحديثات كالتالي :

1- يمكن للمشترك الاختياري سداد المستحق عن شهر الاشتراك الحالي حتى يوم 15 من الشهر التالي دون فرض غرامات تأخير.

2- يمكن للمشترك اختياريًا طلب تعديل شريحة اشتراكه عن السنة الجديدة للشريحة التالية الأعلى أو أي شريحة أدنى، وذلك قبل بداية السنة التأمينية ولغاية آخر يوم من شهر يناير من السنة التأمينية الجديدة.

3- يعامل المشترك الاختياري على أنه ما زال على رأس العمل في حالة الوفاة أو العجز إذا كان قد قام بسداد كامل الاشتراكات المستحقة عن الفترة السابقة بشرط أن يكون الدفع تم قبل تاريخ الوفاة أو العجز، ويشمل ذلك من قام بسداد كامل الاشتراكات عن الفترة السابقة دون سداد اشتراك الشهر السابق وحدثت له حالة الوفاة أو العجز خلال المهلة النظامية لسداد ذلك الشهر.

4- يحق للمستحقين من أفراد العائلة الجمع بين نصيبهم من “المعاش أو العائدة” وبين دخلهم من العمل في حدود 3 آلاف ريال (ما عدا الأرملة، حيث يحق لها الجمع بينهما بلا حد).

5- يمكن لمن ترك العمل الاشتراك اختياريًا قبل بلوغ الـ60، ولا يلزم التقيد بالتقديم خلال 5 سنوات من تركه العمل.

6- يمكن للمستفيد الجمع بين نصيبه من “المعاش أو العائدة” التي تُصرف لأفراد عائلة المشترك المتوفى والعائدات المستحقة له إذا كان من العاجزين عن الكسب.

كما نوهت “التأمينات” بالمقصود بالعائدة وهي المبلغ الشهري المستحق ويصرف شهرياً للمصاب بسبب العجز الكامل أو الجزئي المستدام الذي تصل نسبته إلى الحد المنصوص عليه في النظام أو الذي يصرف لأفراد العائلة في حالة الوفاة بسبب الإصابة وذلك عند تطبيق فرع الأخطار المهنية.