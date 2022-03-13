شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. حيلة ماكرة يفعلها العامل في محطات الوقود تضيف 25 ريالًا على كل تعبئة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشر برنامج “الراصد” عبر قناة “الإخبارية”، مقطع فيديو يوثق حيلة ماكرة، وثقها أحد المواطنين للغش داخل محطات الوقود.

ويظهر الفيديو حيلة يتم الكشف عنها لأول مرة، يستخدمها بعض العاملين داخل محطات الوقود لزيادة سعر التعبئة.

ووثق الفيديو تركيب أجهزة داخل مضخات محطات الوقود ويتحكم بها العامل “عن بُعد” ويضيف ما بين 15 إلى 25 ريالًا إضافية مع كل تعبئة بنزين.

وأوضح المواطن الذي تحدث عن هذه الحيلة، أنه لا يوجد تدريب لاكتشاف تلك الأجهزة الموجودة داخل مضخات محطات الوقود.

وأشار إلى أنه أبلغ عن تلك الوقائع لكن دون استجابة، حسب قوله.