مشهد يثلج الصدور.. جامع الراجحي يمتلئ بطلبة العلم الشرعي (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يثلج الصدور لجامع الراجحي بالعاصمة الرياض وقد امتلأ عن آخره بطلبة العلم الشرعي. ووثق المقطع المتداول، امتلاء المسجد بالطلبة الراغبين بالتزود من العلم الشرعي من العلماء والشيوخ في الدورة العلمية المقامة خلال هذا الأسبوع. يذكر أن الدورة العلمية انطلقت أمس السبت، 9 شعبان 1443هجرية ويحاضر فيها عدد من العلماء والمشايخ الفضلاء.

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