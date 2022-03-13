شكرا لقرائتكم خبر عن الصدر وبارزانى يتفقان على تشكيل لجنة للتحقيق في هجوم أربيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى زعيم التيار الصدري بالعراق مقتدى الصدر، اتصالا هاتفيا اليوم الأحد من زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني.



وذكر المكتب الإعلامي للصدر - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الاخبارية - أن زعيم التيار الصدري تلقى اتصالا هاتفيا من مسعود بارزاني جرى خلاله التباحث حول الهجوم الصاروخي الذي استهدف محافظة أربيل.

وأشار البيان الى أن الطرفين اتفقا على تشكيل لجنة تقصّي حقائق للوقوف على أسباب الهجوم ودوافعه.



وكانت خلية الإعلام الأمني في العراق قد أعلنت في وقت سابق اليوم تعرض مدينة أربيل إلى هجوم ب12 صاروخا باليستيا مما أسفر عن إصابة شخصين.



وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر،عقد غرفة عمليات بشأن الاعتداء الصاروخي على أربيل، واعتبر الصدر الاعتداء على أربيل "إن زج العراق في الصراعات سابقة خطيرة تهدد أمن العراق وسيادته".. ودعا الجهات المختصة إلى رفع مذكرة احتجاج للأمم المتحدة والسفير الإيراني فورا.