شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الناتو فى العراق تستنكر الهجوم الصاروخى على أربيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استنكرت بعثة حلف شمال الأطلسي "ناتو" في العراق، اليوم الأحد، الهجوم الصاروخي الذي استهدف محافظة أربيل.



وذكرت البعثة - في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - "نقف إلى جانب نظرائنا العراقيين في استنكار العدوان في أربيل".



وأضافت أن أمن العراق مهم لجميع دول المنطقة "ونحن ملتزمون بضمان بيئة أمنية مستدامة في هذا البلد المجيد".



كان رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح قد صرح، في وقت سابق اليوم، بأن استهداف أربيل جريمة إرهابية مدانة، وتوقيته المريب مع بوادر الانفراج السياسي يستهدف عرقلة الاستحقاقات الدستورية بتشكيل حكومة مقتدرة.



واستهدفت محافظة أربيل شمالي العراق مساء أمس السبت بـ12 صاروخاً باليستيا.