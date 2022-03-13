شكرا لقرائتكم خبر عن سفير تونس بالقاهرة: تجمع بلدينا علاقات أخوية متميزة ونسعى لتطوير التعاون الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير محمد بن يوسف سفير تونس لدى القاهرة مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، أن مصر وتونس تجمعهما علاقات أخوية متميزة، عزز من قوتها الزيارة التى قام بها الرئيس قيس سعيد إلى مصر العام الماضى، مشيرا إلى ضرورة تعزيز الجهود الرامية لتنمية علاقات التبادل التجارى والاستثمارى بين البلدين، بما يتماشى مع إمكانيات البلدين، ويرفع من مستوى التعاون الاقتصادى بين مصر وتونس، خاصة أن حجم التبادل التجارى بين الدولتين لا يزال دون المستوى المأمول ولا يعكس التطور الكبير الذى تشهده العلاقات السياسية والإرادة القوية التى تحدو قيادتى البلدين. وفق بيان للسفارة.

أضاف سفير تونس؛ خلال فعالية أقامتها السفارة اليوم تحت عنوان "الأيام التونسية لزيت الزيتون بمصر" بمشاركة الدكتور إبراهيم السجينى، مساعد وزير التجارة والصناعة للشؤون الاقتصادية، ولفيف من رجال الأعمال التونسيين، "إن هذا التطور فى المجال الاقتصادى لا يمكن تحقيقه إلا بانخراط القطاع الخاص فى هذه المساعى، وذلك عبر تنظيم المزيد من اللقاءات بين أصحاب الأعمال بمصر وتونس وتكثيف الفعاليات الاقتصادية المشتركة بالتناوب، على غرار فعالية اليوم والتى تستهدف التعريف بزيت الزيتون التونسى لدى مصر، وإتاحة الفرصة لأصحاب الأعمال والمهنيين فى كلا البلدين لعقد لقاءات شراكة وتعاون وفتح المجال لمزيد الترابط والتواصل وتبادل الخبرات وعقد الصفقات التجارية للسوق المصرية والأسواق الإفريقية التى لمصر مزايا تفاضلية معها.

وأكد السفير التونسى، أن تنمية حجم التبادل التجارى بين البلدين يستوجب العمل سويا من أجل رفع كل القيود غير الجمركية التى تعطل انسيابية البضائع إلى السوق؛ مشيرا إلى أن دور الدولة فى تونس والشقيقة مصر يتمثل بالأساس فى تهيئة الظروف الملائمة لدفع حركة التجارة والشراكات الاقتصادية بين البلدين والعمل على رفع القيود التى تعرقل انسياب وتدفق السلع بينهما؛ أما الميدان فهو مسؤلية القطاع الخاص لرفع حجم المبادلات وتوسيع قاعدتها وإقامة الشراكات المثمرة فى إطار المنافع المشتركة.