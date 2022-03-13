شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من النيابة العامة من نشر أو تداول أو الاطلاع على هذه الوثائق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حذرت النيابة العامة، اليوم الأحد، من نشر أو تداول أو الاطلاع على الوثائق والمحفوظات السرية لغير المختصين. وقال النيابة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “يُحظر نشر أو تداول أو الاطلاع على الوثائق والمحفوظات السرية -لغير المختصين-؛ لاشتمالها على معلومات تخص جهات محدودة أو أشخاص معينين”. وأكدت النيابة العامة، أنه يتم الاطلاع على الوثائق والمحفوظات السرية، وما يتعلق بهذا الشأن وفقاً للشروط المقررة نظاماً.

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