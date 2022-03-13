شكرا لقرائتكم خبر عن «الأحوال المدنية» توضح تفاصيل «خدمة تقدير» عبر أبشر.. تستهدف 3 فئات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، تفاصيل خدمة تقدير لكبار السن والمرضى وذوي الإعاقة.

وأوضحت الأحوال المدنية، أن خدمة تقدير، هي خدمة مخصصة للمواطنين والمواطنات الغير قادرين على زيارة مكاتب الأحوال المدنية، ويتم خلالها تقديم خدمات الهوية الوطنية لهم في أماكن تواجدهم.

الفئات المستفيدة من الخدمة:

1- كبا رالسن

2- المرضى

3- ذوي الإعاقة الغير قادرين على زيارة مكاتب الأحوال المدنية

وفي وقت سابق، أعنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه تم إتاحة سجل الأسرة الرقمي على الجوال عبر تطبيقي أبشر وتوكلنا.

وقالت الأحوال المدنية، عبر حسابها في “تويتر”: “إن تسجيل أفراد الأسرة على السجل الرقمي بالجوال متاح الآن، عبر تطبيقي أبشر وتوكلنا”.