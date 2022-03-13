- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن «الأحوال المدنية» توضح تفاصيل «خدمة تقدير» عبر أبشر.. تستهدف 3 فئات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، تفاصيل خدمة تقدير لكبار السن والمرضى وذوي الإعاقة.
وأوضحت الأحوال المدنية، أن خدمة تقدير، هي خدمة مخصصة للمواطنين والمواطنات الغير قادرين على زيارة مكاتب الأحوال المدنية، ويتم خلالها تقديم خدمات الهوية الوطنية لهم في أماكن تواجدهم.
الفئات المستفيدة من الخدمة:
1- كبا رالسن
2- المرضى
3- ذوي الإعاقة الغير قادرين على زيارة مكاتب الأحوال المدنية
وفي وقت سابق، أعنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه تم إتاحة سجل الأسرة الرقمي على الجوال عبر تطبيقي أبشر وتوكلنا.
وقالت الأحوال المدنية، عبر حسابها في “تويتر”: “إن تسجيل أفراد الأسرة على السجل الرقمي بالجوال متاح الآن، عبر تطبيقي أبشر وتوكلنا”.
كانت هذه تفاصيل خبر «الأحوال المدنية» توضح تفاصيل «خدمة تقدير» عبر أبشر.. تستهدف 3 فئات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.