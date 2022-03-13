شكرا لقرائتكم خبر عن متى تبدأ صلاة الضحى وتنتهي وهل الركعتان وقت طلوع الشمس جائزة أم لا؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، حكم صلاة الضحى وموعد بدايتها ونهايتها.

وقال الشيخ الخضير “إن وقت صلاة الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس وانتهاء وقت النهي بارتفاع الشمس، وينتهي وقتها بالزوال وحضور وقت النهي الثاني”.

وأضاف ورد في حديث عقبة بن عامر –رضي الله عنه- ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا: «حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع -فإذا ارتفعت بدأ وقت صلاة الضحى-، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس».

وأوضح “إذا قام قائم الظهيرة حتى تزول هنا ينتهي وقت صلاة الضحى، وبعد ذلك لا تصلى الضحى حيث انتهى وقتها”.

وأشار الخضير إلى أن “قائم الظهيرة يكون قبيل الزوال، قبل أذان الظهر بقليل؛ لأن أذان الظهر يكون إذا انتهى وقت النهي إذا زالت الشمس”.

أما عن سؤال هل الركعتان وقت طلوع الشمس من الضحى؟ فأوضح الشيخ الخضير أنه إذا ارتفعت الشمس وصلى الركعتين صارت صلاة الضحى؛ لأنه بدأ وقتها.

وقال “يُنبَّه على أن من جلس في المسجد يذكر الله بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس اقتداء بفعله -عليه الصلاة والسلام- فإن صلى ركعتين امتثالاً لحديث «من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة»”.

وتابع “هذا الحديث فيه كلام لأهل العلم، والصلاة هنا تسمى صلاة الإشراق، ويفرِّق أهل العلم بين الشروق والإشراق، الشروق الذي هو البزوغ وهو المذكور في التقاويم وهو الوقت الأول من أوقات النهي المغلظ”.

وأوضح الشيخ الخضير “إذا صلى هاتين الركعتين بعد انتظار ارتفاع الشمس بنية صلاة الضحى لاسيما على قول من يضعف الخبر أجزأه ذلك، وإن صلاهما بنية الإشراق وإن كانت تسميتها صلاة الإشراق لوقوعها في وقته من هذه الحيثية، وإلا فالتسمية ليست واردة في النص”.

وختم الشيخ الخضير بقوله “على كل حال سواء كان هذا أو ذاك فالأمر فيه سعة، يصلي ركعتين إذا ارتفعت الشمس سواء أدرك الأجر المرتب وهو أجر عمرة أو حجة أو لم يدرك ذلك بنية صلاة الضحى على كلا الاحتمالين العمل صحيح”.