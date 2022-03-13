شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى: تنفيذ 12 عملية ضد الحوثى فى مآرب خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذ التحالف العربي لدعم الشرعية فى اليمن 12 عملية استهداف ضد الحوثي خلال الـ24 ساعة الماضية فى "مأرب" الاستراتيجية شمال شرقي العاصمة اليمنية(صنعاء).



وأكد التحالف وفقًا لقناة "الإخبارية" السعودية اليوم الأحد تدمير ثماني آليات عسكرية، وإحداث خسائر بشرية في صفوف قوات الحوثي، خلال الغارات على مأرب.



وكان التحالف قد أعلن، أمس السبت تنفيذ 21 عملية استهداف ضد جماعة الحوثي في حجة ومأرب، حيث دمر 15 آلية عسكرية للحوثي.