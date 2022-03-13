شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يستدعى السفير الإيرانى ويسلمه مذكرة احتجاج على خلفية هجوم أربيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استدعت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، السفير الإيرانى لدى العراق إيرج مسجدي، وسلمته مذكرة احتجاج على خلفية الهجوم الصاروخى الذى استهدف القنصلية الأمريكية فى أربيل.

وجاء فى بيان الوزارة بحسب "السومرية نيوز" : "استدعت وزارة الخارجية العراقية، السفير الإيرانى لدى بغداد، وسلمته مذكرة احتجاج على خلفية القصف الصاروخى الذى تعرضت له محافظة أربيل فى إقليم كردستان العراق، وما تسبب به من خسائر مادية، وأضرار بمنشآت مدنية ومساكن للمواطنين، علاوة على بث الخوف بين سكان المدينة".

وأضاف: "إذ تجدد وزارة الخارجية إدانتها للانتهاك السافر الذى طال سيادة وأراضى جمهورية العراق، تؤكد أن مواقف كهذه لن تكون سوى عامل خرق لمبادئ حسن الجوار وستلقى بظلالها على مشهد المنطقة لتزيده تعقيدا".

وتبنى الحرس الثورى الإيرانى الهجوم الصاروخى الذى أعلنت وزارة الداخلية فى إقليم كردستان العراق أنه نفذ صوب المقر الجديد للقنصلية الأمريكية فى أربيل والمناطق المدنية السكنية القريبة من مبنى قناة "كردستان 24" ومحيطها.

ووفقا للحرس الثورى، استهدف الهجوم "مركزا إسرائيليا" فى أربيل.