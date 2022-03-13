شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: قصف أربيل يعد اعتداء على مبدأ حسن الجوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبر المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي ، اليوم الأحد، القصف الإيراني الذي استهدف أربيل بأنه اعتداء على مبدأ حسن الجوار بين العراق وإيران، فيما طلب توضيحا رسميا من الجانب الإيراني.

وقال المجلس - في بيان - إنه عقد اجتماعا استثنائيا، اليوم، برئاسة القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي؛ للبحث في الاعتداء الذي استهدف مدينة أربيل فجر اليوم، وتسبب في وقوع خسائر، وترويع سكان المدينة، مؤكدا أن الاعتداء بالصواريخ الذي انطلق من الأراضي الإيرانية واستهدف مدينة أربيل العراقية يعد اعتداء على مبدأ حسن الجوار بين العراق وإيران، والعلاقة التأريخية التي تربط شعبي البلدين الجارين، فضلا عن كونه انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية.

وأوضح البيان أن العراق سبق أن أعلن رفضه انتهاك سيادته واستخدام أراضيه لتصفية الحسابات بين الدول والجهات، مشدداً على موقف العراق برفض استخدام أراضيه للاعتداء على دول الجوار.

وأشار المجلس إلى أن العراق طلب عبر المنافذ الدبلوماسية توضيحات صريحة وواضحة من الجانب الإيراني، وهو ينتظر موقفا من القيادة السياسية الإيرانية في رفض الاعتداء، مؤكدا الاستمرار بالانعقاد لدراسة التطورات، وبحث الآليات الكفيلة بحماية أمن العراق وسيادته.