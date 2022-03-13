شكرا لقرائتكم خبر عن بدءًا من الثلاثاء.. تقلبات جوية على المملكة وحرارة دون الصفر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد بمشيئة الله استمرار التقلبات الجوية على المملكة اعتباراً من يوم الثلاثاء القادم.

وتشمل الحالة الجوية، رياح نشطة وأتربة مثارة، وانخفاض في درجات الحرارة تصل إلى مادون الصفر المئوي، وارتفاع الأمواج.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة مع فرصة لتكوّن خلايا من السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الشرقية من مرتفعات جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

كذلك تشمل الحالة، بمشيئة الله، منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كما يستمر تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من وسط وشرق المملكة.