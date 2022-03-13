شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أعمال اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت أعمال الاجتماع الـ47 للجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة.



ويبحث الاجتماع، الذي يستضيفه البرلمان الجزائري بغرفتيه، المسائل التي تشغل اهتمام العالم الإسلامي في الوقت الراهن، بالإضافة إلى عدد من القضايا التنظيمية؛ منها على وجه الخصوص تحديد موعد ومكان الدورة الـ17 لمؤتمر الاتحاد.



ومن المنتظر أن يسفر هذا الاجتماع عن بيان ختامي يؤكد المشاركون فيه موقف الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من القضايا، التي تهم حاضر ومستقبل الأمة الإسلامية.