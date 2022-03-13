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شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تحذر: عوالق ترابية وتدني في مدى الرؤية على المنطقة الشرقية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، تنبيها بشأن حالة الطقس في المنطقة الشرقية خلال الساعات القليلة المقبلة.
وتوقع المركز، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، بمشيئة الله، استمرار حالة العوالق الترابية؛ مع تأثيرات مصاحبة عبارة عن نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية، وتشمل الحالة المنطقة الشرقية (الأحساء ـ الجبيل ـ الخبر ـ الدمام ـ بقيق ـ رأس تنورة ـ القطيف).
كما توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تنتهي الحالة الجوية بمشيئة الله، في الثانية من صباح غدا الاثنين.
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