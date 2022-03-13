شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تقدم تدريبا للمهندسين بكينيا.. وتؤكد دعمها لأفريقيا (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار الدور الذي تلعبه جامعة الدول العربية في تقديم الدعم للدول الأفريقية، قام الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الأفريقية، بتنظيم برنامج تدريبي لحوالي 177 مهندسا وباحثا من الشباب بالعاصمة الكينية نيروبي.

وشمل التدريب، الذي استمر بين يومي 28 فبراير الماضي و14 مارس الجاري، العديد من المجالات، منها تكنولوجيا اللحام غير التقليدية - اللحام بأشعة الليزر واللحام بالاحتكاك التقليبي الدوار بكل من جامعات چومو كينياتا للزراعه والتكنولوچيا وجامعة نيروبي وجامعة پان افريكان.



تسليم الشهادات للمتدربين

ويأتي التدريب بالتعاون مع كل من وزارة التعليم الكينيه و مركز بحوث و تطوير الفلزات المصري التابع لوزارة التعليم العالي.

وخلال البرنامج تم تدريب عدد 77 مهندس من جامعة چومو كينياتا و66 مهندس من جامعة نيروبي بالإضافه ألي 27 من جامعة پان أفريكان العامله تحت مظلة الإتحاد الإفريقي.

وقد تم التركيز خلال الدورات على أساسيات و مميزات تكنولوجيات اللحام غير التقليدية مقارنة بالتكنولوجيات التقليدية مع عرض لبعض التطبيقات العملية الجارية حاليا في صناعات مختلفة بالدول المتقدمة.



مسؤول بوزارة التعليم العالي فى كينيا

حضر حفلي الإفتتاح و الاختتام و تسليم الشهادات القائم بأعمال مدير الصندوق، وزير مفوض شيرين عادل إمام، التي ألقت كلمة بإسم الأمين العام لجامعة الدول العربيه، السيد أحمد أبو الغيط، حيث تقدمت بالشكر للحضور وعلى رأسهم السيد ممثل وزير التعليم الكيني ونواب رؤساء الجامعات و الاساتذه وعمداء كليات الهندسه و ممثلي السفارات العربيه، وابرزها السعودية وقطر والكويت، وسلطنة عمان، وجمهورية مصر العربية، والجزائر وفلسطين، واليمن والسودان والصومال، متمنية التوفيق للمتدربين.

وأكدت إمام علي اهتمام الأمين العام الشخصي بإستمرار دعم و تدريب الكوادر الإفريقيه في شتي المجالات.



حانب من الاحتفال

ومن الجانب الكيني ألقى ممثل وزير التعليم الكيني كلمة أشاد فيها بالبرنامج التدريبي و شكر جامعة الدول العربيه متمثله في أمينها العام مؤكدآ أن الوزارة تتابع البرامج التي نفذها الصندوق العربي للمعونه الفنيه للدول الإفريقيه منذ عام 2018 بالتعاون مع كبري الجامعات الكينيه كما تمنى الاستمرار في تقديم المزيد من الأنشطة في المستقبل حيث أنها السبيل لتحقيق التنميه بكينيا.



وزير مفوض شيرين عادل إمام