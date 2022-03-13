شكرا لقرائتكم خبر عن سفير أمريكا لدى ليبيا يكشف عن مفاوضات مرتقبة بين باشاغا والدبيبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، الأحد، أن رئيس الحكومة المكلف من قبل مجلس النواب الليبي فتحي باشاغا، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، على استعداد للانخراط في مفاوضات عاجلة، للتباحث بخصوص كيفية إدارة المراحل النهائية من فترة الحكم المؤقت والاستعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن.

وذكرت السفارة الأمريكية فى ليبيا - في سلسلة تغريدات عبر حسابها بموقع "تويتر" وفقا لوكالة الأنباء الليبية – أن السفير نورلاند أشاد خلال اجتماع مع "باشاغا" بتونس أمس، بالاهتمام الذي أبداه للانخراط في مفاوضات عاجلة تيسرها الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى تفاهم سياسي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

وأضافت السفارة الأمريكية: أن المفاوضات ستتركز حول كيفية إدارة المراحل النهائية من فترة الحكم المؤقت هذه والاستعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن، موضحة أن نورلاند أكد استعداد الدبيبة للمشاركة في هذه المحادثات.. مشيرة إلى أنه سيجري "تحديد شكل ومكان المحادثات من قبل الأطراف نفسها بالتشاور مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين".

وقالت السفارة: إن موقف الولايات المتحدة واضح وهو احترام حق الليبيين في تقرير مستقبلهم بأنفسهم، وحثهم على القيام بذلك بالطرق السلمية فقط دون اللجوء إلى العنف.

وشددت السفارة الأمريكية على أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشاملة هي الصيغة الوحيدة للاستقرار الدائم، مؤكدة أنه في الوضع الحالي "مناصرة طرف ضدّ آخر ليس خيارًا مطروحا.. والموقف الوحيد الذي يمكن اختياره بشكل مبرّر هو المفاوضات السلمية".