شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأردنى يؤكد تضامن المملكة مع العراق في مواجهة ما يهدد أمنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، الأحد، اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية جمهورية العراق فؤاد حسين، أدان خلاله الهجوم الصاروخي على مدينة أربيل في إقليم كردستان-العراق.

وأكّد الوزير أيمن الصفدي تضامن الأردن المُطلق مع العراق في مُواجهة كل ما يُهدد أمنه واستقراره.

وقال الصفدي في تغريدةٍ نُشرت على حسابه على موقع تويتر "نُدين الهجوم الصاروخي على أربيل ونستنكره خرقاً لسيادة العراق الشقيق واعتداء على أمن مواطنيه" لافتاً النظر إلى أنه اتصل مع نظيره العراقي؛ ليؤكد تضامن المملكة المطلق مع العراق. وأضاف "أمن العراق ركيزةٌ لأمن المنطقة".

وأدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية الهجوم الصاروخي الذي استهدف مدينة أربيل فجر الأحد.

وأكّد المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول، إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذا الاعتداء الإرهابي، مُشدداً على تضامن المملكة ووقوفها المطلق إلى جانب جمهورية العراق في مواجهة كل ما يُهدد أمنه وأمن شعبه.