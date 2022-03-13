شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تحقق اكتفاءًا ذاتيًا من البيض 116 % ولحوم الدواجن 65 % خلال 2020 والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

بلغ الاكتفاء الذاتي من البيض 116% خلال عام 2020، و65% من لحوم الدواجن في المملكة.

وتنتج المملكة مايزيد عن 995 ألف طن من الدجاج اللاحم، و406 آلاف طن من بيض المائدة سنوياً، حيث تعُد المملكة أكبر دول الخليج من حيث المساحة وتعداد السكان، وتعد اللاعب المتنامي في تربية الدواجن في الشرق الأوسط ، حيث تستثمر بكثافة في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات الإقليمية في إنتاج الدواجن واستجابة للطلب المتزايد على الدواجن ومنتجاتها.

وتشجيعاً للاستثمار تقدم الوزارة وصندوق التنمية الزراعية تمويلاً ودعم منقطع النظير لتنمية قطاع الدواجن والتوسع في الإنتاج المحلي بتمويل يصل إلى 70% من رؤوس الأموال في المشاريع ذات التقنية الحديثة التي تشمل قطاع الدواجن.

وتحت رعاية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، تنطلق غدًا فعاليات معرض الشرق الأوسط للدواجن تحت شعار “المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي” خلال الفترة 11-13 شعبان 1443 الموافق 14-16 مارس 2022 م، وذلك بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

ويشارك في المعرض الأول المتخصص في قطاع الدواجن على مستوى الشرق الأوسط للتبادل التجاري والعلمي بين الموردين الدوليين والمستثمرين المحليين 150 شركة من 30 دولة في مختلف قطاعات صناعة الدواجن.

وبالتزامن مع المعرض وبتنظيم من فرع الجمعية العالمية لعلوم الدواجن بالمملكة، يقام مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للدواجن تحت شعار “إنتاج الدواجن في البيئات الحارة” الذي يشارك فيه أكثر من 60 متحدثاً وخبيراً دولي من أكثر من 11 دولة يقدمون فيها 66 بحثاً علمياً وورشة عمل.

ويهدف المعرض إلى تشكيل منصة أعمال مثالية تتيح للمشاركين من عارضين وزوار ومستثمرين الاستفادة القصوى من الفرص الاستثمارية والتبادل العلمي والتجاري وعرض أحدث الأبحاث والابتكارات والمنتجات التي تعزز من استدامة ونمو قطاع الدواجن الذي يسهم بدوره في تعزيز الأمن الغذائي وتأمين سلاسل الإمداد لهذه الصناعة.