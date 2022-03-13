شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. تدشين المصلى المخصص لمرضى مستشفى الملك فيصل بالمسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

دشن مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، والمدير العام لمستشفى الملك فيصل التخصصي بالمدينة المنورة الدكتور نزار خليفة, اليوم, المصلى المخصص لمرضى مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالمدينة المنورة في المسجد النبوي، الذي جرى تخصيصه وتجهيزه بناءًا على توجيه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة.

وأوضح الوكيل المساعد للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية المهندس فوزي بن عبدالهادي الحجيلي، أن الوكالة عملت على تخصيص الموقع وتجهيزه بالسجاد والسقيا وما يحتاجه المصلي بالتنسيق مع مستشفى الملك فيصل التخصصي، الذي عمل على تأمين مايحتاجه المريض من تجهيزات طبية لخدمة هذه الفئة الغالية وتحقيق راحتهم، وتقديم خدمات متكاملة لهم ليؤدوا عبادتهم بكل يسر وسهولة، بالإضافة إلى توفير الخدمة الإلكترونية للحجز ومتابعة حالة المريض.

وأضاف الحجيلي، أن الوكالة المساعدة حريصة على تذليل جميع العقبات وتوفير الإمكانيات بما يسهم في الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة في المسجد النبوي.

من جانبه أكد مساعد الرئيس العام أن وكالة شؤون المسجد النبوي تعمل على بذل المزيد من الجهود لتقديم أفضل وأرقى الخدمات للمصلين والزوار، وتولي عناية فائقة بذوي الاحتياجات الخاصة، وتعمل على تطوير منظومة الخدمات المقدمة لهم وفق التوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة -أيدها الله- وعنايتها بالحرمين الشريفين ومايقدم فيهما من خدمات.

وأشاد بالتنسيق والتكامل بين وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ومستشفى الملك فيصل التخصصي لتنفيذ هذه المبادرة في وقت قياسي، مقدمًا شكره الجزيل لسمو أمير منطقة المدينة المنورة على عنايته بهذه الفئة وإطلاقه لهذه المبادرة النوعية، التي تعد امتدادًا لاهتمامه بخدمة المدينة المنورة وأهلها وزوارها.