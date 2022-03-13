شكرا لقرائتكم خبر عن “المرور”: 6 نصائح لفحص مركبتك قبل السفر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: نصحت الإدارة العامة للمرور، المواطنين بضرورة فحص مركبتهم قبل السفر، ليستمتعوا بسفر أكثر راحة وإجازة أكثر متعة. ونشرت إدارة “المرور” انفوجراف يتضمن ٦ نصائح: – فحص السوائل وتغيير اللازم. – فحص المكابح. – فحص الأنوار. – فحص الإطارات ووجود الإطار الاحتياطي. – وجود أدوات السلامة وصلاحيتها. – الحصول على الراحة الكافية.

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