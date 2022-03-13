مصر.. وفاة أنيسة حسونة عن عمر يناهز 69 عامًا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 مارس 2022

عاجل.. وفاة أنيسة حسونة عن عمر يناهز 69 عامًا



توفيت اليوم الأحد، الكاتبة والباحثة السياسية وعضو مجلس النواب المصري السابق أنيسة حسونة عن عمر يناهز 69 عامًا.

أنيسة حسونة كاتبة وباحثة سياسية ونائبة معينة بمجلس النواب المصرى، ولدت في القاهرة في 22 يناير 1953.

وشغلت منصب المدير التنفيذى السابق لمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، وهي حاصلة على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة.