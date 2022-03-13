شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطن إسرائيلي يطلق النار على مدرسة فلسطينية فى بيت لحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق مستوطن إسرائيلي، صباح الأحد، الرصاص على مدرسة فلسطينية في مُحافظة بيت لحم الواقعة إلى الجنوب من القدس.

وقال مسؤول بوزارة التربية والتعليم الفلسطينية في محافظة بيت لحم إن المستوطن ترجل من حافلة تقل مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين، وأطلق الرصاص على مدرسة الخنساء الأساسية للبنين في بلدة تقوع، أثناء تواجد الطلبة في صفوفهم، ما أثار حالة من الهلع والخوف.

وأضاف أن المُستوطن الإسرائيلى عاد مع مجموعة أخرى من المستوطنين، وهم يتواجدون حاليًا في محيط المدرسة.

وتحسبا لوقوع كارثة، تم إخلاء الطالبات والطلبة من الصف الخامس فما فوق بمدرستي الجرمق الأساسية للبنات والخنساء، حفاظا على سلامتهم.