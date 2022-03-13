شكرا لقرائتكم خبر عن عضو الكنيست الإسرائيلى المتطرف إيتمار بن غفير يقتحم حى الشيخ جراح بالقدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، حي الشيخ جراح شرق مدينة القدس المحتلة، بحماية مشددة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد الناشط المقدسي محمد أبو الحمص لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باقتحام بن غفير لحي الشيخ جراح برفقة 15 مستوطنا إسرائيليا، وقاموا باستفزاز الاهالي والنشطاء المتواجدين هناك، والتمركز بالخيمة المقامة على ارض عائلة سالم.

وأضاف أن أهالي الحي والمتضامين معهم تصدوا للمقتحمين، ورفعوا العلم الفلسطيني، قبل ان تقوم قوات الاحتلال، بإجبارهم على مغادرة المكان.

يذكر أن المتطرف الاسرائيلي بن غفير، يتواجد بالحي منذ اكثر من شهرين، بحجة اقامة مكتب لحماية المستوطنين بالحي.