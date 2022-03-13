شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس التعاون الخليجى يدين الهجوم الصاروخى الإرهابى على أربيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ​أدان الدكتور نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الهجوم الصاروخي الإرهابي على عاصمة إقليم كردستان العراق أربيل، اليوم الأحد الموافق 13 مارس 2022م، والذي أسفر عن بعض الخسائر المادية. وفق بيان للمجلس.

وأعرب الحجرف عن تضامن مجلس التعاون مع جمهورية العراق في محاربة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في أراضيها، مؤكدا على مواقف المجلس الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، ونبذه لكافة أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله ودعمه.

كما أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الأحد، الهجوم الصاروخي الذي استهدف مدينة أربيل فجر الأحد، وأكّد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول، إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذا الاعتداء الإرهابي، مُشدداً على تضامن المملكة ووقوفها المطلق إلى جانب جمهورية العراق في مواجهة كل ما يُهدد أمنه وأمن شعبه.