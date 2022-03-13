شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية العراقية: استهداف أربيل انتهاك صارخ لسيادة البلاد واستهداف لأمنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الخارجيَّة العراقية، الأحد، القصفَ الصاروخيّ الذي طالَ مساكن المواطنين في محافظة أربيل بإقليم كردستان العراق، لِما يحملهُ من انتهاك صارخ للسيادةِ العراقيَّة، وترهيبٍ للآمنين ويتسبّب بزعزعةِ الأمنِ والاستقرار في الإقليم وعموم العراق، في مرحلةٍ بالغة الأهميّة.

أكدت الخارجية العراقية أن هذا الاعتداء يُعَدُّ استهدافاً لأمنِ العراق واستقرار شعبه، ويتطلّب موقفاً موحداً لمواجهته، عبر الوقوفِ بحزمٍ ضدَّ أيّ فعل يهدفُ إلى إشاعة الفُوضى.