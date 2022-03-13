اخبار الخليج

الخارجية العراقية: استهداف أربيل انتهاك صارخ لسيادة البلاد واستهداف لأمنها

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية العراقية: استهداف أربيل انتهاك صارخ لسيادة البلاد واستهداف لأمنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الخارجيَّة العراقية، الأحد، القصفَ الصاروخيّ الذي طالَ مساكن المواطنين في محافظة أربيل بإقليم كردستان العراق، لِما يحملهُ من انتهاك صارخ للسيادةِ العراقيَّة، وترهيبٍ للآمنين ويتسبّب بزعزعةِ الأمنِ والاستقرار في الإقليم وعموم العراق، في مرحلةٍ بالغة الأهميّة.

أكدت الخارجية العراقية أن هذا الاعتداء يُعَدُّ استهدافاً لأمنِ العراق واستقرار شعبه، ويتطلّب موقفاً موحداً لمواجهته، عبر الوقوفِ بحزمٍ ضدَّ أيّ فعل يهدفُ إلى إشاعة الفُوضى.

 

 

 

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا