شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول فلسطينى: نطالب المجتمع الدولى بفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلى برئاسة نفتالي بينيت تعطي أولوية للاستيطان والتوسع الاستيطاني لا سيما في القدس وأحيائها، في إشارة إلى قرار الاحتلال ببناء 730 وحدة استيطانية في المدينة المقدسة مؤخرا.

وطالب رأفت في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، اليوم الأحد، المجتمع الدولي لاتخاذ قرار بفرض عقوبات على دولة الاحتلال جراء استمرار تنكرها للشرعية الدولية.

وبشأن اللجنة السياسية التي انبثقت عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أوضح رأفت أنها أجرت زيارتين لكل من مصر والجزائر، لافتا إلى أن الزيارات التي كانت مقررة لروسيا وامريكا والصين والاتحاد الأوروبي قد تأجلت جراء ما يحدث في أوكرانيا والانشغال الدولي بهذه القضية.