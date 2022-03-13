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مفتى فلسطين يحذر من محاولات المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى

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القاهرة - سامية سيد - حذر مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، من محاولات المستوطنين وحكومتهم استغلال ما تسمى المناسبات الدينية اليهودية لتكثيف اعتداءاتهم واقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك بغية تنفيذ مخططاتهم التهويدية.

وتوقع الشيخ حسين في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح الأحد، أن تتصاعد هذه الاعتداءات والاقتحامات في شهر رمضان المقبل إضافة لمحاولات منع المصلين من أداء صلواتهم أمام ساحة العمود ومنع توجه المواطنين إلى باحات المسجد الاقصى.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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