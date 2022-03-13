توقف عن تناول هذه الأطعمة والأكل في هذا الوقت المعين.. للتمتع بنوم جيد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

يساعد النوم الجيد ليلا أجسامنا على إصلاح نفسها والعمل كما ينبغي، ويرتبط بتحسين الصحة العقلية وتقليل مخاطر الإصابة بالعديد من الحالات الصحية المقلقة.



ويبلغ الكثير منا في الواقع عن اضطرابات في النوم وعدم الحصول على قسط كاف من النوم، وهو ما يعود لأسباب عدة، قد يكون من بينها التأثر بما نأكله ومتى نأكله.

وناقشت أخصائية العلاج الغذائي إيف كالينيك، مؤلفة كتاب Happy Gut، Happy Mind، متى يجب التوقف عن تناول الطعام لضمان نوم أفضل.

وقالت خلال لقاء صحفي مع موقع "إكسبريس" البريطاني، إن نوعا معينا من الصيام يمكن أن يساعدنا على النوم.

وشرحت: "ارتبطت ممارسة الصيام لمدة 12 ساعة طوال الليل بتحسين النوم بشكل إيجابي، وهذا يعني التوقف عن تناول أي شيء، باستثناء شرب الماء أو شاي الأعشاب، من الساعة 7 أو 8 مساء إلى 7 أو 8 صباحا على سبيل المثال".

وتوصي إيف "بإتاحة ساعتين على الأقل لهضم الطعام قبل الذهاب إلى الفراش". وهذا يعني أنه إذا كنت تنام الساعة 10 مساء، فيجب أن تتوقف عن تناول الطعام في الساعة 8 مساء. كما يجب أن تتجنب بعض الأطعمة أو الحد منها للنوم بشكل أفضل.

وأوضحت إيف، التي تشارك بعضا من نصائحها الغذائية عبر حسابها على "إنستغرام" @evekalinik: "إذا كنت تستمتع بالقهوة أو الشاي المحتوي على الكافيين، فحاول ألا تتجاوز فنجانا أو فنجانين يوميا واشربها قبل الساعة الواحدة ظهرا، حيث يمكن أن يبقى الكافيين في نظامنا لمدة طويلة".

ومن الأفضل أيضا تجنب الكحول إذا كنت ترغب في الحصول على نوم جيد، حيث "يمكن أن يكون للكحول تأثير كبير على نوعية وكمية النوم، لذا إذا لاحظت وجود ارتباط، فحاول أن تتجنب استهلاك الكحول على الأقل ثلاثة إلى أربعة أيام أسبوعيا والتزم بكمية معتدلة عند الشرب".

وتوصي الخبيرة بتناول الأطعمة المخمرة كونها يمكن أن تحتوي على ميكروبات مفيدة لأمعائنا، وهو ما قد يكون له تأثير إيجابي على اتصال القناة الهضمية بالدماغ والناقلات العصبية التي تحكم دورة النوم والاستيقاظ لدينا.

الأطعمة التي تساعد على النوم

- حليب دافئ

- شاي البابونج

- اللوز

- عين الجمل

أفضل ثلاثة أطعمة لتقليل خطر الإصابة بـ"القاتل الصامت"

- الكيوي

- الكرز

- الجبن

الأطعمة التي تمنع النوم

- القهوة

- الكحول

- الطعام الحار

- الشوكولاتة

- عسل صافي

- الموز

- الأطعمة الغنية بالسكر