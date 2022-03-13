شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. تحويل مكة إلى منطقة ذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطلع الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، على الأعمال التي نفذتها وزارة الاتصالات، للمساهمة في تحول المنطقة إلى منطقة ذكية، ومن أبرزها تطور البنية الرقمية، حيث ارتفع عدد أبراج الجيل الخامس لتصل إلى حوالي 4 آلاف برج.

جاء ذلك خلال اجتماع رأسه الأمير خالد الفيصل ، لمناقشة خطط وآليات تحويل منطقة مكة إلى منطقة ذكية، بحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه.وفق بيان صحفى .

وتم تنفيذ 400 لقاء ضمن مبادرات تنمية القدرات الرقمية بمنطقة مكة المكرمة، والرامية لتحفيز الناشئين على المشاركة في المسابقات الرقمية، وتفعيل نشر المعرفة واستكشاف التقنيات وتجربة تحويل الأفكار إلى نماذج أولية حقيقية، واستفاد منها أكثر من 6 ملايين مستفيد منذ بدء جائحة كورونا، ودُرب 100 رائد أعمال في عدة مجالات.

وبلغ متوسط سرعة الإنترنت 155 Mbps، أي أكثر من ضعفي المتوسط العالمي لسرعات الإنترنت، كما ارتفعت سرعة الإنترنت في المنطقة بواقع 63% خلال عام 2021.

وتم خلال الاجتماع الاطلاع على أبرز الاستثمارات في المنطقة، حيث تجاوز حجم الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات أكثر من 4 مليارات ريال.