شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالى: مقتل أكثر من 200 عنصر من ميليشيات الشباب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نفذ الجيش الوطني الصومالي، عمليات عسكرية في محافظة غلغدود بوسط البلاد، أسفرت عن مقتل أكثر من 200 عنصر من ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.
وأفاد الضباط المشاركون بالعملية العسكرية في تصريح وفقا لوكالة الأنباء الصومالية اليوم الأحد، بأن العملية العسكرية جرت عن طريق القصف الجوي في منطقة "هريري غوبدلي" التابعة لإقليم غلغدود بولاية غلمدغ الإقليمية، حيث تم استهداف الإرهابيين.
كان الجيش الصومالي قد أحبط سلسلة تفجيرات إرهابية.