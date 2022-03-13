شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالى: مقتل أكثر من 200 عنصر من ميليشيات الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذ الجيش الوطني الصومالي، عمليات عسكرية في محافظة غلغدود بوسط البلاد، أسفرت عن مقتل أكثر من 200 عنصر من ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.