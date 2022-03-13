شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: عودة الدوام بالطاقة الكاملة فى الجهات الحكومية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل قرار "ديوان الخدمة" فى الكويت بالعودة الطبيعية للعمل حيز التنفيذ بكامل الطاقة للموظفين وأوقات العمل الرسمي، وفق"القبس" .

ومع ساعات الصباح الأولى كانت "البصمة" محور اهتمام الموظفين في أروقة إداراتهم وجهاتهم الوظيفية، حيث شهدت بعض الجهات تجمعات للموظفين عند أماكن وجود البصمة بدءاً من الساعة 7 صباحا.

وشهدت الشوارع كثافة في حركة المركبات اليوم الأحد، كما تواجدت دوريات المرور بكثافة في مناطق مختلفة، لاسيما في جنوب السرة وشرق وبالقرب من المدارس لتنظيم الحركة المرورية.

وحددت جهات حكومية العمل بناء على تعليمات ديوان الخدمة المدنية من الساعة 7.30 صباحا وحتى الساعة 2.30 بعد الظهر، في حين من المتوقع أن تتجاوز نسب الحضور والالتزام في الجهات الحكومية اليوم 70%.