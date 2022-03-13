شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أربيل: القصف الصاروخى أسفر عن إصابة شخصين بجروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محافظ أربيل اوميد خوشناو، اليوم الأحد، أن القصف الصاروخي الذي استهدف المدينة أسفر عن إصابة شخصين بجروح، مشددا فى نفس الوقت على أن الوضع في المحافظة آمن.

وقال خوشناو، خلال مؤتمر صحفي أذاعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "القصف الصاروخي أسفر عن إصابة شخصين"، مبينا أن "إصاباتهما خفيفة".

وأضاف أن محافظة أربيل استهدفت بـ 12 صاروخاً باليستياً، مشيرا إلى أن القنصلية الأمريكية في أربيل كانت المستهدفة، إلا أن الصواريخ لم تسقط عليها وإنما بالمناطق المجاورة لها.

يذكر أن محافظة أربيل أعلنت في وقت سابق، عن سقوط عدة صواريخ على مدينة أربيل.