شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتم إسقاط العمالة المنزلية في حال الخروج بلا عودة؟.. «الجوازات» توضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أوضحت المديرية العامة للجوازات، طريقة إسقاط العمالة المنزلية في حال عدم العودة، ولا زالت في سجل المستفيد.

وأشارت الجوازات عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، إلى أنه يتم إسقاط العمالة المنزلية آليًا ببلاغ خرج ولم يعد بعد مرور ٦ أشهر من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة.

وأوضحت أن ذلك يتم أيضًا بالتواصل من خلال خدمة (الخليج 365) عبر منصة “أبشر” للخدمات الإلكترونية بعد 30 يومًا من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة .

وكانت الجوازات قد أوضحت مؤخرًا أن خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة أثناء فترة التجربة عبر منصة “أبشر” أعمال الإلكترونية تسهل على أصحاب العمل إصدار تأشيرة الخروج النهائي إلكترونيًا دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات.

وتتيح الخدمة لأصحاب العمل إصدار تأشيرة الخروج لنهائي خلال فترة تجربة العامل إلكترونيًا وذلك عبر منصة “أبشر” أعمال الإلكترونية.

مميزات خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي:

– إمكانية إصدار تأشيرة الخروج النهائي.

– إصدار التأشيرة إلكترونيًا.

– الخدمة مجانية ولا يمكن بعد تنفيذها إلغاء التأشيرة أو إصدار هوية مقيم.

شروط خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي:

– ألا يتجاوز مجموع عدد العمالة المنزلية وغير المنزلية 100 عامل.

2-أن لايكون العامل (المكفول) مسجلاً كمتوفى أو متغيباً عن العمل أو خارج المملكة.

3- خلو سجل العامل من المخالفات المرورية.

4- أن تكون صلاحية جواز سفر العامل 60 يوماً أو أكثر.

خطوات إصدار تأشيرة الخروج النهائي:

– الدخول إلى منصة “أبشر” .

– اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية (خدمات المكفولين).

– الانتقال إلى خدمة إصدار تأشيرة خروج نهائي.

وحثت المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين كافة على التسجيل والتفعيل في منصة “أبشر” ليتمكنوا من الاطلاع وتنفيذ جميع خدمات الجوازات الإلكترونية المقدمة لهم دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات.