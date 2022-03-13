شركة أبل تطلق أسرع وأرخص هاتف آيفون يدعم 5G

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة أبل عن إطلاق أسرع وأرخص هاتف آيفون مع دعم تقنية 5Gخلال مؤتمر Peek Performance.



وأكدت الشركة الأمريكية على أن الجيل الثالث من هاتف آيفون SEلعام 2022 يعتمد على معالج أبل A15 Bionic، الذي يتم استعماله في الهاتف الذكي آيفون 13 وآيفون 13 برو الأكثر تكلفة.

وقد أطلقت شركة أبل على جهازها الجديد اسم "آيفون SEالجديد"، وليس هناك اختلافات في التصميم الخارجي عن هاتف آيفون SE من عام 2020، والذي يستند في تصميمه إلى هاتف آيفون 8 بشاشة قياس 4.7 بوصة وحواف سميكة نسبيا وزر رئيسي Home مدمج به معرف أبل Touch ID على الجانب السفلي.

وأوضحت أبل أن جهاز آيفون SE الجديد يزخر بالمعالج A15 Bionic، وبالتالي فإنه يمنح هاتف أبل الجديد نفس الأداء مثل الموديل الفاخر آيفون 13 وآيفون 13 برو، بالإضافة إلى توافر مودم تقنية الجيل الخامس للاتصالات الهاتفية الجوالة 5G، والذي يتوافق مع شبكات Sub-6.

وأكدت الشركة الأمريكية أن هاتف آيفون SE الجديد يمتاز بفترة تشغيل أطول للبطارية اعتمادا على المعالج الجديد مع إضافة بعض المزايا الجديدة للكاميرا مثل تقنية Deep Fusion للمزيد من وضوح الصورة، ومن المقرر طرح هاتف آيفون SEالجديدة بتكلفة تبلغ 429 دولارا أمريكيا.

وفي 8 مارس/آذار الجاري، كشفت أبل خلال مؤتمرها الافتراضي لعام 2022 تحت مسمى "بييك بيرفورمانس" أغلب التفاصيل المتعلقة بهاتف آيفون الجديد منخفض التكلفة.

وشهد الحدث الكشف عن 6 أجهزة ومنتجات رئيسية، هي هاتف آيفون SEالجديد، وجهاز "آيباد إير" الجيل الجديد، وأحدث أجهزة ماك، "ماك ستوديو"، ومعه شاشة "ستوديو ديسبلاي" الجديدة كليا.

وآيفون الجديد هو هاتف SE 3 الذي تسعى أبل من خلاله لاستقطاب مستخدمي أنظمة أندرويد، لما ستوفره به من أنظمة حديثة، مع توفيره بتكلفة منخفضة.

ومن المتوقع أن تبدأ أبل في شحن الهاتف بعدد يتراوح بين 25 مليون و30 مليون وحدة خلال عام 2022 الجاري.