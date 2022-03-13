شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى: استهداف أربيل جريمة إرهابية مُدانة وتوقيته مُريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقال صالح وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) "إن استهداف أربيل جريمة إرهابية مُدانة، وتوقيته المُريب مع بوادر الانفراج السياسي يستهدف عرقلة الاستحقاقات الدستورية بتشكيل حكومة مقتدرة".

وشدد على أهمية الوقوف بحزم ضد محاولات زج البلاد في الفوضى، وضرورة توحيد الصف لدعم القوات الأمنية وترسيخ مرجعية الدولة ومكافحة الإرهابيين الخارجين عن القانون.

وفي سياق متصل، أدانت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، اليوم الهجوم الصاروخي الذي استهدف القنصلية الأمريكية في أربيل.

وذكرت البعثة، في بيان لها أذاعته (واع)، أنها "تدين بشدة الهجمات الصاروخية الشنيعة على أربيل"، داعية العراقيين بالوقوف صفاً واحداً في مواجهة أي عمل ينتهك سيادة العراق ووحدة أراضيه، أو يهدف إلى تقويض الاستقرار والوحدة، مؤكدة أهمية محاسبة مرتكبي هذا الهجوم الجبان.