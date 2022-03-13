شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المجمعة تعلن عن موعد التقديم للدراسات العليا للعام الجامعي 1444هـ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت جامعة المجمعة، ممثلة في عمادة الدراسات العليا عن موعد التقديم على برامج الدراسات العليا، “مرحلة الماجستير للعام الجامعي 1444هـ”، وذلك من خلال التفاصيل الآتية. * البرامج:- – عدد البرامج: 21 برنامج. * التخصصات:- – إدارة الأعمال. – إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات. – الموارد البشرية. – القانون العام. – القانون الخاص. – العقيدة والمذاهب المعاصرة. – الحديث وعلومه. – القرآن وعلومه. – الأدب والنقد. – اللغويات (العربية). – المناهج وطرق التدريس. – التربية الخاصة. – اللغة الإنجليزية. – اللغويات التطبيقية. – علم البيانات. – الأمن السيبراني. – العلوم الطبية التطبيقية. – الهندسة كالطاقة المتجددة. * موعد التقديم:- – يبدأ التقديم اليوم الأحد 1443/08/10هـ الموافق 2022/03/13م ، وحتى يوم الخميس 1443/08/28هـ ، الموافق2022/03/31م. * طريقة التقديم:- عبر الرابط التالي اضغط هنا

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