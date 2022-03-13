بشرط.. عودة صلاة التراويح وموائد الرحمن في رمضان 2022 بمصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في مصر، السبت، عن السماح بعودة صلاة التراويح في رمضان 2022 وكذلك موائد الرحمن.



وقال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة المصرية، إن الوضع الوبائي مطمئن مع تناقص أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وكذلك نسبة الوفيات ودخول الرعاية المركزة والحاجة لأجهزة التنفس الصناعي انخفضت.

وأكد في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "MBC مصر"، عودة صلاة التراويح في شهر رمضان الكريم بشرط تحقيق التباعد الاجتماعي خلال الصلاة، وكذلك دراسة عودة موائد الرحمن بشرط تلقي اللقاح الكامل لدخول مائدة الرحمن وتناول الطعام والمشروبات، مشيرا إلى أن وزارة الصحة بدأت حملة "طرق الأبواب" لتلقيح المواطنين في المنازل بلقاح فيروس كورونا.

وتابع: "يجب الحفاظ على الإجراءات الاحترازية، وأن الدول التي رفعت الإجراءات الاحترازية حققت 70% من نسب التطعيم المطلوبة على مستوى الدولة"، لافتا إلى أن مستشفيات العزل بدأت العودة للعمل كمستشفيات طبيعية تقدم خدماتها لجميع المواطنين.

وأشار إلى أن موائد الرحمن من أفضل الأعمال الخيرية التي تزيد من التكامل والتواصل بين الشعب المصري، لافتا إلى أنه إذ استمر الوضع الوبائي بالانخفاض ستكون الإجراءات الاحترازية أقل وسيتمكن المواطن من أداء كل الأنشطة الاجتماعية.