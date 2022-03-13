أسباب غير متوقعة حول رائحة الشعر الكريهة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

تؤدي بعض الأسباب إلى انبعاث رائحة كريهة من الشعر على الرغم من غسل الرأس بشكل جيد ومعه فروة الرأس.



وأوضح خبراء مجلة "فرويندين" الألمانية أن السبب في انبعاث رائحة كريهة من فروة الرأس قد يعود إلى عملية الغسل نفسها؛ نظرا لأن الإفراط في عملية الغسل يؤدي إلى قتل الميكروبيوم الموجود في فروة الرأس، مما يسهل على البكتيريا والفطريات الضارة الوصول إليها واتخاذها بيئة جيدة لتكاثرها، وبالإضافة إلى الرائحة الكريهة الناتجة عن ذلك، يمكن أن يحدث الالتهاب والحكة بشكل متكرر.

ويمكن أن تؤدي التغيرات الهرمونية، على سبيل المثال أثناء الحمل أو انقطاع الطمث، إلى ظهور روائح كريهة من فروة الرأس، حيث يتم إفراز المزيد من الدهون والعرق ومع تراكمها بشكل متزايد على فروة الرأس والشعر تبدأ الروائح الكريهة في الظهور.

وقد يكون ظهور الروائح الكريهة بسبب التهاب فروة الرأس، وهنا نصحت المجلة الألمانية باستشارة الطبيب على الفور بمجرد ظهور رائحة كريهة منبعثة من فروة الرأس ويصاحبها رغبة شديدة في الحكة أو ظهور بقع متقشرة على فروة الرأس.