فوائد صحية للنوم على الجنب.. ما هي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

تختلف وضعية النوم المفضلة من شخص لآخر، ففي حين يفضل البعض النوم على ظهورهم، يشعر آخرون براحة أكبر عند النوم على جنوبهم، في حين تميل فئة ثالثة لتفضيل النوم على بطونهم.



وينصح الأطباء بالنوم على الجنب لما له من فوائد صحية عديدة، نورد أهمها فيما يلي، بحسب موقع ميترو البريطاني.

يقلل من الشخير

تشرح كيرا بريتشارد، خبيرة النوم في Everynight "هذا لأن النوم على الظهر يمكن أن يؤدي غالبًا إلى تفاقم الشخير وانقطاع النفس الانسدادي النومي، حيث ينهار فكك ولسانك والأنسجة الرخوة الأخرى في حلقك عندما تستلقي على ظهرك وتضيق الأنسجة الرخوة المنهارة مجرى الهواء وتجعل التنفس أكثر صعوبة، مما يؤدي إلى الشخير".

وتضيف أنه أثناء النوم على بطنك يمكن أن يقلل أيضًا من الشخير، لكنه ليس مفيدًا مثل النوم على الجنب لأنه يعيق تنفسك بطرق أخرى، مما قد يؤدي إلى مشاكل بسبب الاضطرار إلى لف رقبتك إلى الجانب للتنفس.

يمنع توقف التنفس أثناء النوم

انقطاع النفس النومي هو اضطراب نوم خطير محتمل يتميز بتوقف تنفسك مرات عديدة طوال الليل، وإذا تُرك انقطاع النفس النومي دون علاج، فقد يؤدي إلى مزيد من المشاكل الصحية مثل ارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري من النوع 2، وأمراض القلب والربو. ومن خلال النوم على الجنب، يمكنك تقليل فرص إصابتك بانقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم بشكل كبير.

يساعد على الهضم

يمكن للنوم على جانبك أن يساعد في الواقع على الهضم عن طريق منع حامض المعدة من الارتفاع وإبقاء محتويات المعدة في مكانها أفضل مما لو كنت تنام على ظهرك أو معدتك. وعندما تستلقي على ظهرك أو بطنك، يمكن أن يتدفق حمض المعدة إلى المريء، في حين أن الاستلقاء على جانبك يضمن أن الجاذبية ستمنع حمض المعدة من التدفق لأعلى.

يساعد في دعم وظائف المخ

النوم على جانبك يمكن أن يساعد في إزالة السموم من الدماغ - وهي وظيفة قد تلعب دورًا رئيسيًا في الوقاية من الأمراض التنكسية العصبية مثل مرض الزهايمر، فالجسم لديه نظام فضلات يُعرف بالجهاز الجليمفاوي، وتتمثل مهمته في التخلص من أي نفايات في الدماغ وقد تساعد أيضًا في توفير مركبات مثل الجلوكوز والدهون والأحماض الأمينية والناقلات العصبية. ويمكن أن تؤثر وضع نومك على فعاليته حيث يعمل النظام بكفاءة أكبر عندما تستلقي على جانبك أكثر من ظهرك أو بطنك..