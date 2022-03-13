شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق يدين هجوم أربيل.. ويؤكد على التصدى لأى مساس بأمن البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقال الكاظمي في تغريدة له عبر تويتر حسبما أفادت قناة العراقية الاخبارية، إن "الاعتداء الذي استهدف مدينة أربيل العزيزة وروع سكانها هو تعد على أمن شعبنا"، مضيفا أنه يتابع مع رئيس حكومة إقليم كردستان تطورات الموقف.

وأوضح الكاظمي أن القوات الأمنية ستحقق في هذا الهجوم الصاروخي، مؤكدا على التصدى لأي مساس بأمن البلاد وسلامة المواطنين.

وكانت خلية الإعلام الأمني في العراق قد أعلنت في وقت سابق اليوم تعرض مدينة أربيل إلى هجوم بعدد من الصواريخ، دون وقوع خسائر بشرية.

وأضافت الخلية في بيان لها أوردته القناة، أن الصواريخ سقطت في مواقع مختلفة من المدينة، موضحة أن القوات الأمنية شرعت في فتح تحقيق في الحادث، وأكدت أن هذه الأعمال غير المبررة سيكون مصيرها الخسران وسينال مرتكبوها الجزاء العادل.

من جهته، أوضح جهاز مكافحة الارهاب في إقليم كردستان أن الهجوم تم عبر 12 صاروخا باليستيا، دون تسجيل أضرار كبيرة.