شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. غائم فى السعودية والإمارات ودافئ فى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحوال الطقس في دول الخليج اليوم الأحد، فى السطور التالية:-

السعودية:

توقع المركز الوطنى للأرصاد الجوية السعودى، ان تكون السماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة مع فرصة لتكون خلايا من السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الشرقية من مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد الى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض. كذلك على منطقة القصيم والاجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية. كما يستمر تأثير العوالق الترابية والاتربة المثارة على أجزاء من وسط وشرق المملكة.

الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية فى الإمارات أن يكون الطقس اليوم الأحد صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا على بعض المناطق رطبا ليلا وصباح الإثنين المقبل مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.. والموج في الخليج العربي خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 08:24 والمد الثاني عند الساعة 01:23 والجزر الأول عند الساعة 06:17 والجزر الثاني عند الساعة03:51.

وفي بحر عمان الموج خفيف.. و يحدث المد الأول عند الساعة 01:20 والمد الثاني عند الساعة 42:06 والجزر الاول عند الساعة 43:12 والجزر الثاني عند الساعة 53:01 .

الكويت:

وفى الكويت دافئ و غائم إلى غائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 - 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة.

مائل للبروده و غائم والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 15 - 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار المحمول و فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .