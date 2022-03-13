هل الاستيقاظ الفجائي ليلا مرض أم عادة؟.. خبيرة تُجيب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت الدكتورة يانا برودنيكوفا خبيرة التغذية الروسية، أن الاستيقاظ الفجائي ليلا قد يشير إلى إصابة أعضاء الجسم الداخلية بمرض خطير.



وتشير الدكتورة، في حديث لراديو "سبوتنيك" إلى أن هناك حالات نفسية، تسبب الاستيقاظ عدة مرات في الليل. ولكن يجب ألا ننسى أن هذا الاستيقاظ المفاجئ قد يشير أيضًا إلى أمراض في الأعضاء الداخلية.

وتقول، "الاستيقاظ ليلا عندما يذهب الشخص إلى المرحاض أو لشرب الماء، هو في الواقع أول ناقوس له لمراجعة الطبيب وإجراء الفحص اللازم".

وتضيف، على الشخص الذي يستيقظ ليلا إجراء فحص للبنكرياس والكبد والغدة الكظرية.

وتقول، "قبل كل شيء يجب معرفة منحنى السكر (إجراء اختبار تحمل الكربوهيدرات، الذي يكشف ما إذا كان هناك خطر الإصابة بمرض السكري قريبا) كما يجب إجراء تحليل الكيمياء الحيوية للدم لمعرفة عمل البنكرياس والكبد. وطبعا يجب فحص الغدة الكظرية من أجل تحديد مستوى هرمون الكورتيزول في الدم".

ووفقا لها، يمكن أن يخلق اضطراب عمل الغدد الصماء المرتبط بإفراز الادرينالين مشكلات في النوم.

وتقول، "إذا كان الشخص يذهب إلى النوم ليلا ولكنه يبقى يتقلب في الفراش، ويشعر بالجوع، فهذا يشير إلى أن جسمه يطلق الأدرينالين بنشاط إلى الدم، وقد يكون هذا ناجما عن خلل وظيفي في الغدة الكظرية. لإن الإنسان يجب أن ينام ليلا، وعدم الاستيقاظ والنهوض لأي سبب كان".