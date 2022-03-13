شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: مؤتمر بغداد كشف عن تأييد دولي كبير لموقفنا بشأن المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية علي راضي ثامر، إن مؤتمر بغداد للمياه، الذي أُقيم مؤخرا في العراق، كشف عن تأييد دولي كبير لموقف العراق بشأن المياه، كما أنه أظهر حرص الحكومة العراقية على مواجهة أزمة المياه من خلال الورقة الخضراء.

وأكد ثامر - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن المؤتمر يعتبر وسيلة لإيصال رسالة إلى العالم بأهمية تعاون الجميع ومساعدة ودعم العراق في مواجهة أزمة المياه والتغييرات المناخية، منوها بأن المؤتمر خرج بمجموعة من التوصيات من أهمها دعم دول المصب ومساعدة العراق لمواجهة أزمة المياه والتغيرات المناخية، باعتباره دولة مصب بامتياز، وصُنف كأحد أكثر خمس دول بالعالم تأثرا بالتغيرات المناخية، وضرورة تقاسم الضرر.

وأشار إلى أن المؤتمر شهد زيارة علمية وفنية إلى سدة الهندية، للإطلاع على هذا المعلم الذي أدرج ضمن لائحة التراث العالمي للري، بالإضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الدول لتطوير قدرات الموارد المائية، ودعم العراق دوليا لمواجهة أزمة المياه والتغيرات المناخية.

وأقيمت فعاليات مؤتمر بغداد الدولي الثاني للمياه خلال الفترة من 5 إلى 7 من شهر مارس الجاري، برعاية رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وبمتابعة وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، لمواجهة أزمة المياه والتغيرات المناخية التي يمر بها العراق.